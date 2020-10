сегодня



Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL



WARRIOR SOUL представили собственное прочтение хита ALICE COOPER "Elected", который был записан для нового сборника кавер-версий "Cocaine And Other Good Stuff":



01. Good Times Roll (Ocasek)



02. Cocaine (Cale)



03. Crosstown Traffic (Hendrix)



04. Cold Gin (Frehley)



05. D.O.A. (Van Halen, Van Halen, Anthony, Roth)



06. Elected (Cooper, Buxton, Bruce, Dunaway, Smith)



07. Outlaw (Kilmister, Campbell, Dee)



08. Firehouse (Stanley)



09. Get Down Tonight (Casey, Finch)



10. We're An American Band (Brewer)



11. Living After Midnight (Halford, Downing, Tipton)



















