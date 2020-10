2 окт 2020



WARRIOR SOUL записали кавер-версии KISS, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, JUDAS PRIEST And GRAND FUNK RAILROAD



WARRIOR SOUL тринадцатого ноября выпустят диск с кавер-версиями, получивший название "Cocaine And Other Good Stuff" на Livewire/Cargo Records. Запись проходила по всему миру (Edinburgh, Newcastle, Copenhagen, L.A., NYC, Chicago, Detroit, Sheffield, и Torrevieja) в домашних студиях:



"Good Times Roll" (The Cars)

"Cocaine" (J.J. Cale)

"Crosstown Traffic" (Jimi Hendrix)

"Cold Gin" (KISS)

"D.O.A." (Van Halen)

"Elected" (Alice Cooper)

"Outlaw" (Motörhead)

"Firehouse" (KISS)

"Get Down Tonight" (KC And The Sunshine Band)

"We’re An American Band" (Grand Funk Railroad)

"Living After Midnight" (Judas Priest)







