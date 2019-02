сегодня



TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме



Британские ветераны металла TANK 26 апреля на Cleopatra Records (Rubicon Music в Японии) выпустят свой новый альбом "Re-Ignition". Это альбом-посвящение ранним дням группы, в него войдут 11 классических песен TANK из первых четырёх альбомов, которые были выпущены в начале 1980-х: "Filth Hounds Of Hades", "Power Of The Hunter", "This Means War" и "Honour And Blood". В записи принимали участие фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth и легенда трэша Tom Angelripper из SODOM.



Трек-лист:



01. Walking Barefoot Over Glass

02. Power Of The Hunter (feat. Tom Angelripper)

03. Just Like Something From Hell

04. (He Fell in Love With A) Stormtrooper

05. This Means War

06. Shellshock (feat. Dani Filth)

07. W.M.L.A.

08. Honour And Blood

09. Blood, Guts And Beer

10. Echoes Of A Distant Battle

11. The War Drags Ever On















