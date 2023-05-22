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22 май 2023
Умер основатель TANK
Аласдер Маки «Элджи» Уорд, основатель группы TANK, умер в 63 года. Он скончался в больнице в Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom 17 мая.
Mick Tucker: «Покойся с миром, Элджи... Только что получил печальную весть о том, что мой старый товарищ по группе скончался в больнице в прошлую среду 17 мая.
Мы образовали внушительную команду авторов песен, когда я присоединился к TANK в 1983 году, записали несколько отличных альбомов и дали множество концертов с TANK и группой Nicky Moore, к которой я присоединился в 1990 году вместе с Элджи.
В последние пару лет нам пришлось жить без него, но мы надеялись, что однажды мы сможем вернуть его на сцену вместе с нами.
Сегодня вечером в твою честь будет поднят бокал...»
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