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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Tank

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22 май 2023 : 		 Умер основатель TANK

5 апр 2021 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK

20 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TANK

5 авг 2019 : 		 TANK скоро начнут работу над новым альбомом

27 июн 2019 : 		 Новое видео TANK

26 мар 2019 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK

20 фев 2019 : 		 TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме

11 сен 2018 : 		 Новый альбом TANK выйдет осенью

26 дек 2017 : 		 Новый альбом TANK выйдет весной

29 июн 2017 : 		 Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

18 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

4 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

24 июн 2016 : 		 Новое видео TANK

2 дек 2015 : 		 Последний альбом TANK вышел на виниле

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TANK

19 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома TANK

26 июн 2015 : 		 Новая песня TANK

30 апр 2015 : 		 Выход нового альбома TANK отложен

9 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 фев 2015 : 		 Новый альбом TANK выйдет в июне

3 дек 2014 : 		 Новый альбом TANK выйдет в марте

1 окт 2014 : 		 TANK начнут запись в ноябре

22 май 2013 : 		 TANK и ZP THEART: видео

2 апр 2013 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступит с TANK

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового DVD TANK

12 окт 2012 : 		 Новое видео TANK
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|||| 22 май 2023

Умер основатель TANK



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Аласдер Маки «Элджи» Уорд, основатель группы TANK, умер в 63 года. Он скончался в больнице в Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom 17 мая.

Mick Tucker: «Покойся с миром, Элджи... Только что получил печальную весть о том, что мой старый товарищ по группе скончался в больнице в прошлую среду 17 мая.

Мы образовали внушительную команду авторов песен, когда я присоединился к TANK в 1983 году, записали несколько отличных альбомов и дали множество концертов с TANK и группой Nicky Moore, к которой я присоединился в 1990 году вместе с Элджи.

В последние пару лет нам пришлось жить без него, но мы надеялись, что однажды мы сможем вернуть его на сцену вместе с нами.

Сегодня вечером в твою честь будет поднят бокал...»








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22 май 2023
artyom
Вот и разрешился спор о том, какой Tank настоящий...

просмотров: 409

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