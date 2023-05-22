22 май 2023



Умер основатель TANK



Аласдер Маки «Элджи» Уорд, основатель группы TANK, умер в 63 года. Он скончался в больнице в Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom 17 мая.



Mick Tucker: «Покойся с миром, Элджи... Только что получил печальную весть о том, что мой старый товарищ по группе скончался в больнице в прошлую среду 17 мая.



Мы образовали внушительную команду авторов песен, когда я присоединился к TANK в 1983 году, записали несколько отличных альбомов и дали множество концертов с TANK и группой Nicky Moore, к которой я присоединился в 1990 году вместе с Элджи.



В последние пару лет нам пришлось жить без него, но мы надеялись, что однажды мы сможем вернуть его на сцену вместе с нами.



Сегодня вечером в твою честь будет поднят бокал...»















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