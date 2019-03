сегодня



Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK



Группа TANK опубликовала официальное видео с текстом на песню Shellshock в записи которой принимал участие вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth.Этот трек взят из нового альбома "Re-Ignition", релиз которого намечен на двадцать шестое апреля на Cleopatra Records (Rubicon Music in Japan):



01. Walking Barefoot Over Glass



02. Power Of The Hunter (feat. Tom Angelripper)



03. Just Like Something From Hell



04. (He Fell in Love With A) Stormtrooper



05. This Means War



06. Shellshock (feat. Dani Filth)



07. W.M.L.A.



08. Honour And Blood



09. Blood, Guts And Beer



10. Echoes Of A Distant Battle



11. The War Drags Ever On



















