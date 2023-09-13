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TANK анонсировали новый состав



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Группа TANK сообщила о том, что новым басистом группы стал Gav Gray, ранее игравший в THE ALMIGHTY и TYGERS OF PAN TANG.

Gav так прокомментировал это событие:

«Я был в состоянии творческого отпуска и начал наслаждаться домашней записью, а потом позвонил Mick: "Хочешь играть на басу в TANK?" Я не смог отказать. Элджи был для меня источником вдохновения после того, как увидел, как THE DAMNED выступали на разогреве у MOTÖRHEAD в Ньюкасле. Я понимаю, что TANK с годами эволюционировали, но это была настоящая рок-н-ролльная группа, которая сохранила своё имя, играя музыку, на которой я вырос, с развязностью, без лишней чепухи, и я не могу дождаться момента, когда стану её частью».

В состав коллектива с удовольствием возвращается барабанщик Mark Cross. Ранее он участвовал в нескольких европейских турне TANK, а также занимал место за барабанной установкой в таких группах, как SCORPIONS, HELLOWEEN и FIREWIND. Mark сказал:

«Я очень рад вернуться в стан TANK и принять участие в работе над новым альбомом. Я буду записывать барабаны для нового альбома этой осенью, а в 2024 году отправлюсь в турне. Мы начали это совместное предприятие в 2011 году (12 лет назад), гастролируя по Европе, и мне всегда казалось, что после моего ухода из группы эта глава осталась незавершённой. Что ж, наши пути снова сошлись, и я с нетерпением жду возможности поработать с Mick'ом, Cliff'ом, Marcus'ом и Gav'ом и исполнить для вас классические и новые песни TANK!»

Tucker добавил:

«Когда мы искали нового фронтмена, нам очень повезло, что мы наткнулись на шведского вокалиста Marcus'a Von Boisman'a, который в то время пел в своей группе KNIGHTS OF THE REALM. Его очень рекомендовал гитарист/продюсер HAMMERFALL Pontus Norgren, который решил, что он идеально подойдёт для TANK. Он не ошибся! Это именно тот состав, который мы искали, и каждый из нас предан своему делу на 100 %».

Von Boisman продолжил:

«Я был очень польщён, когда мне предложили присоединиться к такой легендарной группе! TANK! Группа, которая оказывала влияние на многих на протяжении многих лет! У нас в процессе создания находится потрясающий альбом, и совместная работа над песнями была очень увлекательной! Я с нетерпением жду релиза и предстоящих концертов. Посмотрим, как громко смогут кричать фанаты TANK!»

Evans вставил свои пару центов:

«Мы уверены, что теперь у нас есть все необходимые ребята, и мы можем приступить к работе и отправиться в путь, зная, что у нас лучший состав для этой работы. Gav и Mark — это действительно надёжная ритм-секция, а фронтмен Marcus обладает голосом и настроением, которые идеально подходят для нашей музыки. Не терпится выйти на сцену с этими ребятами и пошуметь!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 сен 2023
Exceptional
А вот этот жиробас на фото в центре - это тот хрен из Dragonforce?

просмотров: 122

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