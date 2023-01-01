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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Tank

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25 июл 2023 : 		 TANK решили продолжать

22 май 2023 : 		 Умер основатель TANK

5 апр 2021 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK

20 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TANK

5 авг 2019 : 		 TANK скоро начнут работу над новым альбомом

27 июн 2019 : 		 Новое видео TANK

26 мар 2019 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK

20 фев 2019 : 		 TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме

11 сен 2018 : 		 Новый альбом TANK выйдет осенью

26 дек 2017 : 		 Новый альбом TANK выйдет весной

29 июн 2017 : 		 Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

18 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

4 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

24 июн 2016 : 		 Новое видео TANK

2 дек 2015 : 		 Последний альбом TANK вышел на виниле

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TANK

19 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома TANK

26 июн 2015 : 		 Новая песня TANK

30 апр 2015 : 		 Выход нового альбома TANK отложен

9 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 фев 2015 : 		 Новый альбом TANK выйдет в июне

3 дек 2014 : 		 Новый альбом TANK выйдет в марте

1 окт 2014 : 		 TANK начнут запись в ноябре

22 май 2013 : 		 TANK и ZP THEART: видео

2 апр 2013 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступит с TANK

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового DVD TANK
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TANK решили продолжать



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Участники TANK Mick Tucker и Cliff Evans опубликовали следующее сообщение:

«После недавней и очень тяжёлой утраты основателя группы, Элджи Уорда нам пришлось задуматься о том, что ждёт TANK в будущем, и решить, как нам дальше двигаться в новую эпоху грандиозного пути TANK, начавшегося в далёком 1980 году.

В связи с тем, что из-за блокировок группа на несколько лет прекратила свою деятельность, а также из-за обычных проблем с поиском подходящих и надёжных участников группы TANK некоторое время были неактивны.

С уходом Элджи и решимостью продолжать развивать TANK мы разработали генеральный план по продолжению записи и выпуску отличных альбомов, а также возвращению к гастролям и фестивалям по всему миру в 2024 году.

Мы очень рады сообщить, что впервые с 1985 года TANK вернутся в США, чтобы исполнить классический сет из песен первых четырёх альбомов на фестивале Hell's Heroes Festival в Хьюстоне, штат Техас, в марте 2024 года.

В ближайшее время мы объявим подробности о том, кто присоединится к нашим рядам в новой эре TANK, поскольку мы готовимся к записи нашего нового студийного альбома, который, несомненно, станет самым тяжёлым на сегодняшний день.

Чтобы отметить эту важную веху в истории TANK, мы заключили соглашение с известным французским художником Рене Клеманом, известным своими работами с фэн-группами Metallica, который создаст новые эксклюзивные образы для нашей официальной атрибутики, обложки альбома и веб-сайта».

TANK Are Back In Action Following Death Of ALGY WARD -




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