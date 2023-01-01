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TANK решили продолжать



Участники TANK Mick Tucker и Cliff Evans опубликовали следующее сообщение:



«После недавней и очень тяжёлой утраты основателя группы, Элджи Уорда нам пришлось задуматься о том, что ждёт TANK в будущем, и решить, как нам дальше двигаться в новую эпоху грандиозного пути TANK, начавшегося в далёком 1980 году.



В связи с тем, что из-за блокировок группа на несколько лет прекратила свою деятельность, а также из-за обычных проблем с поиском подходящих и надёжных участников группы TANK некоторое время были неактивны.



С уходом Элджи и решимостью продолжать развивать TANK мы разработали генеральный план по продолжению записи и выпуску отличных альбомов, а также возвращению к гастролям и фестивалям по всему миру в 2024 году.



Мы очень рады сообщить, что впервые с 1985 года TANK вернутся в США, чтобы исполнить классический сет из песен первых четырёх альбомов на фестивале Hell's Heroes Festival в Хьюстоне, штат Техас, в марте 2024 года.



В ближайшее время мы объявим подробности о том, кто присоединится к нашим рядам в новой эре TANK, поскольку мы готовимся к записи нашего нового студийного альбома, который, несомненно, станет самым тяжёлым на сегодняшний день.



Чтобы отметить эту важную веху в истории TANK, мы заключили соглашение с известным французским художником Рене Клеманом, известным своими работами с фэн-группами Metallica, который создаст новые эксклюзивные образы для нашей официальной атрибутики, обложки альбома и веб-сайта».







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