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*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
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Tank

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10 янв 2024 : 		 Барабанщик DIAMOND HEAD в TANK

13 сен 2023 : 		 TANK анонсировали новый состав

25 июл 2023 : 		 TANK решили продолжать

22 май 2023 : 		 Умер основатель TANK

5 апр 2021 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK

20 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TANK

5 авг 2019 : 		 TANK скоро начнут работу над новым альбомом

27 июн 2019 : 		 Новое видео TANK

26 мар 2019 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK

20 фев 2019 : 		 TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме

11 сен 2018 : 		 Новый альбом TANK выйдет осенью

26 дек 2017 : 		 Новый альбом TANK выйдет весной

29 июн 2017 : 		 Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

18 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

4 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

24 июн 2016 : 		 Новое видео TANK

2 дек 2015 : 		 Последний альбом TANK вышел на виниле

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TANK

19 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома TANK

26 июн 2015 : 		 Новая песня TANK

30 апр 2015 : 		 Выход нового альбома TANK отложен

9 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 фев 2015 : 		 Новый альбом TANK выйдет в июне

3 дек 2014 : 		 Новый альбом TANK выйдет в марте

1 окт 2014 : 		 TANK начнут запись в ноябре

22 май 2013 : 		 TANK и ZP THEART: видео
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|||| 10 янв 2024

Барабанщик DIAMOND HEAD в TANK



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Группа TANK сообщила о том, что новым участником коллектива стал барабанщик DIAMOND HEAD Karl Wilcox:

Mick: «Барабанный стиль Karl'а идеально вписывается в то направление, в котором мы движемся, и он действительно понимает нашу музыку. Мы все выросли, слушая одни и те же группы, поэтому у нас есть особая связь, когда дело доходит до игры и создания музыки».

Cliff: «Будет очень здорово, когда Karl поведет группу за собой на сцене и в студии. Он хард-хиттер и знает, как держать грув»

Karl: «2023 год стал для нас годом перемен в лагере DIAMOND HEAD. Как вы знаете, Brian [Tatler, гитарист DIAMOND HEAD] был приглашен в турне с SAXON в качестве достойной замены Paul Quinn. Пока он осваивает это музыкальное направление, у меня есть свои интересные новости. Я получил возможность играть вместе с легендами рока и метала TANK. Новый альбом выйдет в конце этого года, а даты тура будут объявлены очень скоро. Все даты и информация будут на www.tankofficial.com и во всех их соответствующих социальных сетях.

Я с нетерпением жду этого вызова и тех возможностей, которые принесет это начинание. И я надеюсь увидеть всех вас снова очень скоро.

В заключение я хочу сказать следующее: DIAMOND HEAD не закончен, мы будем продолжать творить, играть вживую и делать то, что мы делаем!»






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