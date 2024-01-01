10 янв 2024



Барабанщик DIAMOND HEAD в TANK



Группа TANK сообщила о том, что новым участником коллектива стал барабанщик DIAMOND HEAD Karl Wilcox:



Mick: «Барабанный стиль Karl'а идеально вписывается в то направление, в котором мы движемся, и он действительно понимает нашу музыку. Мы все выросли, слушая одни и те же группы, поэтому у нас есть особая связь, когда дело доходит до игры и создания музыки».



Cliff: «Будет очень здорово, когда Karl поведет группу за собой на сцене и в студии. Он хард-хиттер и знает, как держать грув»



Karl: «2023 год стал для нас годом перемен в лагере DIAMOND HEAD. Как вы знаете, Brian [Tatler, гитарист DIAMOND HEAD] был приглашен в турне с SAXON в качестве достойной замены Paul Quinn. Пока он осваивает это музыкальное направление, у меня есть свои интересные новости. Я получил возможность играть вместе с легендами рока и метала TANK. Новый альбом выйдет в конце этого года, а даты тура будут объявлены очень скоро. Все даты и информация будут на www.tankofficial.com и во всех их соответствующих социальных сетях.



Я с нетерпением жду этого вызова и тех возможностей, которые принесет это начинание. И я надеюсь увидеть всех вас снова очень скоро.



В заключение я хочу сказать следующее: DIAMOND HEAD не закончен, мы будем продолжать творить, играть вживую и делать то, что мы делаем!»











+0 -0



просмотров: 224

