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Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK



"Shellshock", новое видео группы TANK, в съёмках которого принимал участие вокалист CRADLE OF DILTH Dani Filth, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в саундтрек "Baphomet".

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