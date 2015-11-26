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*Новое видео HELLOWEEN 51
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 40
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*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 30
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 26
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Tank

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5 апр 2021 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK

20 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TANK

5 авг 2019 : 		 TANK скоро начнут работу над новым альбомом

27 июн 2019 : 		 Новое видео TANK

26 мар 2019 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне TANK

20 фев 2019 : 		 TANK переосмыслят старое творчество на новом альбоме

11 сен 2018 : 		 Новый альбом TANK выйдет осенью

26 дек 2017 : 		 Новый альбом TANK выйдет весной

29 июн 2017 : 		 Вокалист PINK CREAM 69 в TANK

18 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

4 ноя 2016 : 		 Новое видео TANK

24 июн 2016 : 		 Новое видео TANK

2 дек 2015 : 		 Последний альбом TANK вышел на виниле

12 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TANK

19 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома TANK

26 июн 2015 : 		 Новая песня TANK

30 апр 2015 : 		 Выход нового альбома TANK отложен

9 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANK

20 фев 2015 : 		 Новый альбом TANK выйдет в июне

3 дек 2014 : 		 Новый альбом TANK выйдет в марте

1 окт 2014 : 		 TANK начнут запись в ноябре

22 май 2013 : 		 TANK и ZP THEART: видео

2 апр 2013 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступит с TANK

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового DVD TANK

12 окт 2012 : 		 Новое видео TANK

17 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD TANK
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Вокалист CRADLE OF FILTH в новом видео TANK



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"Shellshock", новое видео группы TANK, в съёмках которого принимал участие вокалист CRADLE OF DILTH Dani Filth, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в саундтрек "Baphomet".

TANK Reveal



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