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TRACII GUNS и MICHAEL SWEET в SUNBOMB



Лидер L.A. GUNS Tracii Guns и лидер STRYPER Michael Sweet объединили усилия в новом проекте SUNBOMB, в состав которого также входит барабанщик L.A. GUNS Shane Fitzgibbon, Группа в настоящий момент работает над дебютной пластинкой, релиз которого запланирован на конец этого года на Frontiers Music Srl.

















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