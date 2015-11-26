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Sunbomb

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TRACII GUNS и MICHAEL SWEET в SUNBOMB



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Лидер L.A. GUNS Tracii Guns и лидер STRYPER Michael Sweet объединили усилия в новом проекте SUNBOMB, в состав которого также входит барабанщик L.A. GUNS Shane Fitzgibbon, Группа в настоящий момент работает над дебютной пластинкой, релиз которого запланирован на конец этого года на Frontiers Music Srl.



TRACII GUNS And MICHAEL SWEET Join Forces In New 'Metal' Project SUNBOMB





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