Новое видео SUNBOMB

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Sunbomb

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Группа SUNBOMB, в состав которой входят гитарист L.A. GUNS Tracii Guns и лидер STRYPER Michael Sweet, опубликовала официальное видео на песню "Evil And Divine", которая включена в выпущенный четырнадцатого мая на Frontiers Music Srl альбом "Evil And Divine".

Трек-лист:

01. Life

02. Take Me Away

03. Better End

04. No Tomorrows

05. Born To Win

06. Evil And Divine

07. Been Said And Done

08. Stronger Than Before

09. Story Of The Blind

10. World Gone Wrong

11. They Fought

Состав записи:

Tracii Guns — гитара;
Michael Sweet — вокал;
Adam Hamilton — барабаны;
Mitch Davis — бас;
Johnny Martin — бас на "We Fought".

SUNBOMB Feat. MICHAEL SWEET And TRACII GUNS Streaming New Song



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