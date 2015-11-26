Новое видео SUNBOMB

Группа SUNBOMB, в состав которой входят гитарист L.A. GUNS Tracii Guns и лидер STRYPER Michael Sweet, опубликовала официальное видео на песню "Evil And Divine", которая включена в выпущенный четырнадцатого мая на Frontiers Music Srl альбом "Evil And Divine".
Трек-лист:
01. Life
02. Take Me Away
03. Better End
04. No Tomorrows
05. Born To Win
06. Evil And Divine
07. Been Said And Done
08. Stronger Than Before
09. Story Of The Blind
10. World Gone Wrong
11. They Fought
Состав записи:
Tracii Guns — гитара;
Michael Sweet — вокал;
Adam Hamilton — барабаны;
Mitch Davis — бас;
Johnny Martin — бас на "We Fought".
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).