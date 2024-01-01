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Sunbomb

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Новая песня SUNBOMB



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"Steel Hearts", новая песня группы SUNBOMB, в состав которой входят Tracii Guns (L.A. GUNS) и Michael Sweet (STRYPER), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из второго альбома проекта Light Up The Sky, выход которого запланирован на 24 июня на Frontiers Records Srl:

01. Unbreakable
02. Steel Hearts
03. In Grace We'll Find Our Name
04. Light Up The Skies
05. Rewind
06. Scream Out Loud
07. Winds Of Fate
08. Beyond The Odds
09. Reclaim The Light
10. Where We Belong
11. Setting The Sail
12. Where We Belong (acoustic version) (bonus track Japan)

SUNBOMB Feat. MICHAEL SWEET And TRACII GUNS Release "Steel Hearts" Single And Lyric Video




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