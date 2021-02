Видео с текстом от SUNBOMB

сегодня



Группа SUNBOMB, в состав которой входят гитарист L.A. GUNS Tracii Guns и лидер STRYPER Michael Sweet, опубликовала официальное видео с текстом на песню "No Tomorrows", которая включена в выходящий четырнадцатого мая на Frontiers Music Srl альбом "Evil And Divine".



Трек-лист:



01. Life



02. Take Me Away



03. Better End



04. No Tomorrows



05. Born To Win



06. Evil And Divine



07. Been Said And Done



08. Stronger Than Before



09. Story Of The Blind



10. World Gone Wrong



11. They Fought



Состав записи:



Tracii Guns — гитара;

Michael Sweet — вокал;

Adam Hamilton - Drums

Mitch Davis — бас;

Johnny Martin — бас на "We Fought".













