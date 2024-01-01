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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 47
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 42
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Sunbomb

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Новая песня SUNBOMB



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"Light Up the Skies", новая песня группы SUNBOMB, в состав которой входят Tracii Guns (L.A. GUNS) и Michael Sweet (STRYPER), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из второго альбома проекта Light Up The Sky, выход которого запланирован на 28 июня на Frontiers Records Srl:

01. Unbreakable
02. Steel Hearts
03. In Grace We'll Find Our Name
04. Light Up The Skies
05. Rewind
06. Scream Out Loud
07. Winds Of Fate
08. Beyond The Odds
09. Reclaim The Light
10. Where We Belong
11. Setting The Sail
12. Where We Belong (acoustic version) (bonus track Japan)

SUNBOMB Feat. MICHAEL SWEET And TRACII GUNS Release Sophomore Album + "Light Up The Skies" Visualizer




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