Новая песня SUNBOMB



"Light Up the Skies", новая песня группы SUNBOMB, в состав которой входят Tracii Guns (L.A. GUNS) и Michael Sweet (STRYPER), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из второго альбома проекта Light Up The Sky, выход которого запланирован на 28 июня на Frontiers Records Srl:



01. Unbreakable

02. Steel Hearts

03. In Grace We'll Find Our Name

04. Light Up The Skies

05. Rewind

06. Scream Out Loud

07. Winds Of Fate

08. Beyond The Odds

09. Reclaim The Light

10. Where We Belong

11. Setting The Sail

12. Where We Belong (acoustic version) (bonus track Japan)







