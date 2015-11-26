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TRACII GUNS ответил коллеге по SUNBOMB
TRACII GUNS ответил коллеге по SUNBOMB Michael Sweet'y по поводу абортов:
«Это не твое дело».
На что через несколько минут получил в ответ:
«Это мое дело, когда я смотрю видео, где 3 женщины получают удовольствие от этого мужика. Это не по-человечески. Есть много женщин, которым приходилось делать аборты, и я могу гарантировать вам, что это не было для них удовольствием. Вот почему я разместил это. Зло».
Поклонник, который, очевидно, видел обмен мнениями между парой в Твиттере, написал:
«Ну вот и Sunbomb 2», на что Tracii ответил:
«Мы с Michael'ом любим друг друга. Мы также не согласны во многих вещах»
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