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Sunbomb

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TRACII GUNS ответил коллеге по SUNBOMB



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TRACII GUNS ответил коллеге по SUNBOMB Michael Sweet'y по поводу абортов:

«Это не твое дело».

На что через несколько минут получил в ответ:

«Это мое дело, когда я смотрю видео, где 3 женщины получают удовольствие от этого мужика. Это не по-человечески. Есть много женщин, которым приходилось делать аборты, и я могу гарантировать вам, что это не было для них удовольствием. Вот почему я разместил это. Зло».

Поклонник, который, очевидно, видел обмен мнениями между парой в Твиттере, написал:

«Ну вот и Sunbomb 2», на что Tracii ответил:

«Мы с Michael'ом любим друг друга. Мы также не согласны во многих вещах»

TRACII GUNS And His SUNBOMB Bandmate MICHAEL SWEET Disagree On Abortion











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