TRACII GUNS — о создании SUNBOMB



TRACII GUNS в недавнем интервью рассказал о том, как он и лидер STRYER собрали SUMBOMB:



«С Michael'ом классно то, что у нас одинаковые ориентиры в музыке, мы прекрасные друзья, и у нас совершенно противоположные идеологии — на любом уровне. И мы смеёмся над этим. Мы — два парня, и когда мы вместе, мы обсуждаем эти вещи безо всякого осуждения. Это просто из серии: "Эй, я уважаю твоё мнение. А я — твое. Ну круто!" Будь то религия, политика — это неважно, мы ладим по любому вопросу.



Всё родилось, когда мы работали над "The Devil You Know", над нашим последним студийником [L.A. GUNS], я хотел поехать в турне со STRYPER. Конечно, почему бы мне не хотеть поехать с ними на гастроли — это как тур "Heaven And Hell". И Michael тоже хотел это сделать. Но мы не нашли понимания у промоутеров. Они такие: "Ну, чувак, ладно тебе, такое же... " Что случилось с музыкальной индустрией? Это же забавно, здорово и круто. Это буквально объединение двух рок-аудиторий, которые любят один и тот же стиль музыки, но это две отдельные аудитории; отличная возможность для каждой команды. Но мы так и не смогли всё осуществить. Мы продолжили с ним общаться, потом я подписал контракт на сольный альбом с Frontiers, с которым сотрудничают L.A. GUNS, потом и STRYPER выпустили пластинку на Frontiers. И я начал писать эту фигню — супер-металл, чувак. Это потрясающе, мне очень нравится этот альбом. Я отправил Michael'y несколько мелодий и сказал: "Эй, я хочу, чтобы ты спел на этом материале. Это отличная возможность для нас сделать что-то вместе после двух лет разговоров об этом". А он отвечает: "О да. Точняк. Это крутая тема. Музыка просто безумна!" На что я ему: "Ну лады, круто". Но прошло немало времени, прежде чем я начал хоть что-то от него получать. Но это было крышесносяще!»



На вопрос о музыкальном направлении пластинки он ответил:



«По моим личным критериям это как "Born Again" BLACK SABBATH. Он очень отличается от других пластинок BLACK SABBATH, но остаётся BLACK SABBATH. Это на 100 % Tony Iommi, но с вокалом Ian'a Gillan'a. Эта пластинка из таких же — я слышу свои риффы и свой стиль, как будто бы всё обычно, но с куда большей силой. И голос Michael'a поверх этого — это безумие, чувак, просто вау, настолько он хорош!»



















