Обложка и трек-лист нового альбома GLORYHAMMER



GLORYHAMMER выпустят новую работу, получившую название "The Land Of The Unicorns”, 31 мая на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



* Ltd. Wooden Deluxe Box Set

- Ltd. Digipack

- 7" Single (incl. Box-Exclusive Bonus Track)

- Medal of Glory

- Cover Flag (150x100cm)

- Art Print Card

- Symphonic Version Bonus album



* 2-LP Gatefold Gold

- Symphonic Version Bonus album

- Strictly limited to 200



* 2-LP Gatefold Red

- Symphonic Version Bonus album

- Strictly limited to 300



* 2-LP Gatefold Black

- Symphonic Version Bonus album



* 2-CD Digipac

- Symphonic Version Bonus album



* 1-CD Jewelcase



* Cassette

- Strictly limited to 200



Трек-лист:



"Into The Terrorvortex Of Kor-Virliath"

"The Siege Of Dunkeld (In Hoots We Trust)"

"Masters Of The Galaxy"

"The Land Of Unicorns"

"Power of the Laser Dragon Fire"

"Legendary Enchanted Jetpack"

"Gloryhammer"

"Hootsforce"

"Battle For Eternity"

"The Fires Of Ancient Cosmic Destiny"

I: Dundaxian Overture

II: The Battle Of Cowdenbeath

III: Return Of The Astral Demigod Of Unst

IV: The Knife Of Evil

V: Transmission



Bonus album:



"Into The Terrorvortex Of Kor-Virliath" (Symphonic Version)

"The Siege Of Dunkeld (In Hoots We Trust)" (Symphonic Version)

"Masters Of The Galaxy" (Symphonic Version)

"The Land Of Unicorns" (Symphonic Version)

"Power of the Laser Dragon Fire" (Symphonic Version)

"Legendary Enchanted Jetpack" (Symphonic Version)

"Gloryhammer" (Symphonic Version)

"Hootsforce" (Symphonic Version)

"Battle For Eternity" (Symphonic Version)

"The Fires Of Ancient Cosmic Destiny" (Symphonic Version)

I: Dundaxian Overture

II: The Battle of Cowdenbeath

III: Return Of The Astral Demigod Of Unst

IV: The Knife of Evil

V: Transmission











