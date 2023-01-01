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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 24
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 24
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Gloryhammer

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4 май 2023 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

6 апр 2023 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 апр 2022 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

11 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER

23 авг 2021 : 		 GLORYHAMMER расстались с вокалистом

28 дек 2020 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

13 июн 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

11 май 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

15 апр 2019 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

14 мар 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORYHAMMER

31 янв 2019 : 		 Новый альбом GLORYHAMMER выйдет весной

12 сен 2015 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

12 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома GLORYHAMMER

10 апр 2015 : 		 GLORYHAMMER записывают новый альбом

27 июн 2014 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

3 апр 2013 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

7 мар 2013 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 дек 2012 : 		 Обложка лимитированного издания GLORYHAMMER

21 дек 2012 : 		 Детали дебютного альбома GLORYHAMMER

17 мар 2012 : 		 Лидер ALESTORM основал GLORYHAMMER
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|||| сегодня

Новое видео GLORYHAMMER



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Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost, новое видео GLORYHAMMER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Return to the Kingdom of Fife".




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