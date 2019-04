сегодня



Новое видео GLORYHAMMER



"Gloryhammer", новое видео группы GLORYHAMMER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома Legends "From Beyond The Galactic Terrorvortex", выходящего 31 мая на на Napalm Records.















