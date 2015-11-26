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Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!»
105
Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN
41
Новая песня IRON MAIDEN
40
Новая песня EXODUS
31
Новая песня ANETTE OLZON
29
все новости группы
Gloryhammer
Великобритания
Power Metal
http://www.gloryhammer.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/gloryhammer
23 авг 2021
:
GLORYHAMMER расстались с вокалистом
28 дек 2020
:
Концертное видео GLORYHAMMER
13 июн 2019
:
Видео с текстом от GLORYHAMMER
11 май 2019
:
Видео с текстом от GLORYHAMMER
15 апр 2019
:
Новое видео GLORYHAMMER
14 мар 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома GLORYHAMMER
31 янв 2019
:
Новый альбом GLORYHAMMER выйдет весной
12 сен 2015
:
Новое видео GLORYHAMMER
7 авг 2015
:
Видео с текстом от GLORYHAMMER
12 июн 2015
:
Обложка нового альбома GLORYHAMMER
10 апр 2015
:
GLORYHAMMER записывают новый альбом
27 июн 2014
:
Концертное видео GLORYHAMMER
3 апр 2013
:
Видео с текстом от GLORYHAMMER
7 мар 2013
:
Новое видео GLORYHAMMER
28 дек 2012
:
Обложка лимитированного издания GLORYHAMMER
21 дек 2012
:
Детали дебютного альбома GLORYHAMMER
17 мар 2012
:
Лидер ALESTORM основал GLORYHAMMER
23 авг 2021
GLORYHAMMER
расстались с вокалистом
Группа GLORYHAMMER заявила о расставании с вокалистом Thomas'ом Winkler'ом.
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Agnen
23 авг 2021, 22:26
чтобы читать новости на дарксайде, теперь нужно знать иностранный язык...
father
23 авг 2021, 23:13
А я только их слушать начал, причём не в последнюю очередь из-за ломовейшего вокала
RomV
24 авг 2021, 02:46
"А весь талант, что в этой чёртовой группе был, только что вышел" - Rock Star
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просмотров: 506
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).