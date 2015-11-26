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Gloryhammer

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23 авг 2021 : 		 GLORYHAMMER расстались с вокалистом

28 дек 2020 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

13 июн 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

11 май 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

15 апр 2019 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

14 мар 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORYHAMMER

31 янв 2019 : 		 Новый альбом GLORYHAMMER выйдет весной

12 сен 2015 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

12 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома GLORYHAMMER

10 апр 2015 : 		 GLORYHAMMER записывают новый альбом

27 июн 2014 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

3 апр 2013 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

7 мар 2013 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 дек 2012 : 		 Обложка лимитированного издания GLORYHAMMER

21 дек 2012 : 		 Детали дебютного альбома GLORYHAMMER

17 мар 2012 : 		 Лидер ALESTORM основал GLORYHAMMER
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|||| 23 авг 2021

GLORYHAMMER расстались с вокалистом



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Группа GLORYHAMMER заявила о расставании с вокалистом Thomas'ом Winkler'ом.

GLORYHAMMER Part Ways With Vocalist THOMAS WINKLER В 



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Agnen


23 авг 2021, 22:26		чтобы читать новости на дарксайде, теперь нужно знать иностранный язык...

father


23 авг 2021, 23:13		А я только их слушать начал, причём не в последнюю очередь из-за ломовейшего вокала

RomV


24 авг 2021, 02:46		"А весь талант, что в этой чёртовой группе был, только что вышел" - Rock Star


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