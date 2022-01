11 янв 2022



Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER



Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Siege Of Dunkeld (In Hoots We Trust)

"Gloryhammer"

"Angus McFife"

"The Land Of Unicorns"

"Questlords Of Inverness, Ride To The Galactic Fortress!"

"The Hollywood Hootsman"

"Hootsforce"

"Masters Of The Galaxy"

"Universe On Fire"

"The Unicorn Invasion Of Dundee"







просмотров: 161