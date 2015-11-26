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Gloryhammer

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11 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER

23 авг 2021 : 		 GLORYHAMMER расстались с вокалистом

28 дек 2020 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

13 июн 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

11 май 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

15 апр 2019 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

14 мар 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORYHAMMER

31 янв 2019 : 		 Новый альбом GLORYHAMMER выйдет весной

12 сен 2015 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

12 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома GLORYHAMMER

10 апр 2015 : 		 GLORYHAMMER записывают новый альбом

27 июн 2014 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

3 апр 2013 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

7 мар 2013 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 дек 2012 : 		 Обложка лимитированного издания GLORYHAMMER

21 дек 2012 : 		 Детали дебютного альбома GLORYHAMMER

17 мар 2012 : 		 Лидер ALESTORM основал GLORYHAMMER
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|||| 11 янв 2022

Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER



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Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Siege Of Dunkeld (In Hoots We Trust)
"Gloryhammer"
"Angus McFife"
"The Land Of Unicorns"
"Questlords Of Inverness, Ride To The Galactic Fortress!"
"The Hollywood Hootsman"
"Hootsforce"
"Masters Of The Galaxy"
"Universe On Fire"
"The Unicorn Invasion Of Dundee"

GLORYHAMMER Perform Final Show With THOMAS WINKLER At Bloodstock Open Air 2021; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming



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