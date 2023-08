сегодня



Видео с текстом от GLORYHAMMER



Sword Lord Of The Goblin Horde, официальное видео с текстом от GLORYHAMMER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Return to the Kingdom of Fife". http://www.gloryhammer.com/







