Видео с текстом BLOODBOUND

"The Warlock's Trail", новое видео с текстом группы BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rise Of The Dragon Empire", выходящего 22 марта на AFM Records.



Трек-лист:



“Rise Of The Dragon Empire”

“Slayer Of Kings”

“Skyriders And Stormbringers”

“Magical Eye”

“Blackwater Bay”

“Giants Of Heaven”

“The Warlock’s Trail”

“A Blessing In Sorcery”

“Breaking The Beast”

“Balerion”

“Reign Of Fire”

















