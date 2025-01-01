Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 196
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*Видео полного выступления MEGADETH 1990 года 19
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 19
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 18
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
*SLAYER сыграют в 51-м летом 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 196
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
[= ||| все новости группы



*

Bloodbound

*



6 мар 2025 : 		 BLOODBOUND на Napalm Records

25 мар 2024 : 		 Фрагмент концертного альбома BLOODBOUND

18 фев 2024 : 		 BLOODBOUND выпускают концертный релиз

23 июн 2023 : 		 Новое видео BLOODBOUND

12 май 2023 : 		 Новое видео BLOODBOUND

3 апр 2023 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

17 фев 2023 : 		 Новая песня BLOODBOUND

13 янв 2023 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

2 май 2021 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

15 мар 2021 : 		 Новое видео BLOODBOUND

17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

22 апр 2020 : 		 Новая песня BLOODBOUND

20 фев 2020 : 		 Новый релиз BLOODBOUND выйдет весной

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом BLOODBOUND

26 фев 2019 : 		 Новое видео BLOODBOUND

4 фев 2019 : 		 Новая песня BLOODBOUND

13 мар 2018 : 		 Винилы BLOODBOUND выйдут весной

20 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

21 фев 2017 : 		 Новая песня BLOODBOUND

3 фев 2017 : 		 Новое видео BLOODBOUND

13 дек 2016 : 		 BLOODBOUND выпустят новый альбом в феврале

3 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBOUND

12 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBOUND

21 дек 2015 : 		 Концертный релиз BLOODBOUND выйдет в феврале

20 ноя 2014 : 		 Новое видео BLOODBOUND

26 окт 2014 : 		 Новая песня BLOODBOUND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BLOODBOUND на Napalm Records



zoom
BLOODBOUND сообщили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором состоится релиз нового материала.

«Мы очень рады сообщить, что группа Bloodbound официально подписала контракт с влиятельным лейблом Napalm Records! Это партнерство знаменует собой огромный шаг вперед для нас, и мы искренне верим, что Napalm обладает достаточной силой, страстью и возможностями, чтобы поднять Bloodbound на новые высоты! Нам не терпится отправиться в это эпическое путешествие вместе и рассказать о том, что нас ждет дальше! Оставайтесь с нами — это только начало!».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 39

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом