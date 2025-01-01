BLOODBOUND на Napalm Records

BLOODBOUND сообщили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором состоится релиз нового материала.
«Мы очень рады сообщить, что группа Bloodbound официально подписала контракт с влиятельным лейблом Napalm Records! Это партнерство знаменует собой огромный шаг вперед для нас, и мы искренне верим, что Napalm обладает достаточной силой, страстью и возможностями, чтобы поднять Bloodbound на новые высоты! Нам не терпится отправиться в это эпическое путешествие вместе и рассказать о том, что нас ждет дальше! Оставайтесь с нами — это только начало!».
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