сегодня



BLOODBOUND на Napalm Records



BLOODBOUND сообщили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором состоится релиз нового материала.



«Мы очень рады сообщить, что группа Bloodbound официально подписала контракт с влиятельным лейблом Napalm Records! Это партнерство знаменует собой огромный шаг вперед для нас, и мы искренне верим, что Napalm обладает достаточной силой, страстью и возможностями, чтобы поднять Bloodbound на новые высоты! Нам не терпится отправиться в это эпическое путешествие вместе и рассказать о том, что нас ждет дальше! Оставайтесь с нами — это только начало!». http://www.bloodbound.se





+0 -0



просмотров: 39

