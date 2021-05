сегодня



Видео с текстом от BLOODBOUND



"March Into War", новое видео с текстом группы BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома Creatures Of The Dark Realm, выходящего 28 мая на AFM Records.



По словам клавишника и сооснователя группы Fredrik Bergh: "March Into War - это просто бомбический хэви метал гимн! Мы обязательно включим эту песню в наш концертный сет-лист, когда эта чертова пандемия закончится".



В последние годы BLOODBOUND прочно утвердились в качестве одной из самых ярких команд в жанре традиционного heavy и power metal. Музыканты являются достойными представителями шведской сцены, за свою карьеру BLOODBOUND выпустили восемь полноформатных альбомов и выступали совместно с такими коллективами как Sabaton, Hammerfall и U.D.O.



Альбом "Creatures Of The Dark Realm", девятый в истории группы, будет выпущен в виде диджипак издания с бонусным DVD "Live at Masters of Rock 2018", бокс-сета с сувенирами, обычного CD издания и на нескольких видах винила







