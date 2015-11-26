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Bloodbound

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2 май 2021 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

15 мар 2021 : 		 Новое видео BLOODBOUND

17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

22 апр 2020 : 		 Новая песня BLOODBOUND

20 фев 2020 : 		 Новый релиз BLOODBOUND выйдет весной

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом BLOODBOUND

26 фев 2019 : 		 Новое видео BLOODBOUND

4 фев 2019 : 		 Новая песня BLOODBOUND

13 мар 2018 : 		 Винилы BLOODBOUND выйдут весной

20 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

21 фев 2017 : 		 Новая песня BLOODBOUND

3 фев 2017 : 		 Новое видео BLOODBOUND

13 дек 2016 : 		 BLOODBOUND выпустят новый альбом в феврале

3 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBOUND

12 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBOUND

21 дек 2015 : 		 Концертный релиз BLOODBOUND выйдет в феврале

20 ноя 2014 : 		 Новое видео BLOODBOUND

26 окт 2014 : 		 Новая песня BLOODBOUND

9 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLOODBOUND

25 окт 2012 : 		 Новое видео BLOODBOUND

2 окт 2012 : 		 Видео с текстом от BLOODBOUND

19 сен 2012 : 		 BLOODBOUND выпустят новый альбом в ноябре

18 июн 2012 : 		 BLOODBOUND завершили работу над альбомом

14 мар 2011 : 		 Новая песня BLOODBOUND

31 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLOODBOUND

27 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома BLOODBOUND
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Видео с текстом от BLOODBOUND



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"March Into War", новое видео с текстом группы BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома Creatures Of The Dark Realm, выходящего 28 мая на AFM Records.

По словам клавишника и сооснователя группы Fredrik Bergh: "March Into War - это просто бомбический хэви метал гимн! Мы обязательно включим эту песню в наш концертный сет-лист, когда эта чертова пандемия закончится".

В последние годы BLOODBOUND прочно утвердились в качестве одной из самых ярких команд в жанре традиционного heavy и power metal. Музыканты являются достойными представителями шведской сцены, за свою карьеру BLOODBOUND выпустили восемь полноформатных альбомов и выступали совместно с такими коллективами как Sabaton, Hammerfall и U.D.O.

Альбом "Creatures Of The Dark Realm", девятый в истории группы, будет выпущен в виде диджипак издания с бонусным DVD "Live at Masters of Rock 2018", бокс-сета с сувенирами, обычного CD издания и на нескольких видах винила

BLOODBOUND Release Official Lyric VIdeo For New Single "March Into War"



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


2 май 2021, 18:35		Это бомбическое говно ,как и все творчество группы после 2007 го года. До сих пор ума не приложу,как можно было записать таких пиздатых два первых альбома, и дальше удариться в такой Скам.

Orgik


2 май 2021, 20:53		Солидарен, вот только я ещё люто котирую Tabula Rasa (2009). Прям любимый альбом, к тому же с Урбаном на вокале. Всё, что было после - лютый кал. Неужели такое вот творчество больше бабла приносит?


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