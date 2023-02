сегодня



Новая песня BLOODBOUND



The Raven's Cry, новая песня BLOODBOUND, доступна для прослушивания ниже. Она взята с альбома "Tales From The North", релиз которого намечен на июль на AFM Records. http://www.bloodbound.se







+0 -0



( 1 ) просмотров: 103