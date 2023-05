сегодня



Новое видео BLOODBOUND



Drink With The Gods, новое видео группы BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tales From The North, выходящего 7 июля на AFM Records.



Продюсированием материала занимались сами музыканты BLOODBOUND. Сведение и мастеринг выполнил Jonas Kjellgren (Amorphis, Overkill, Sabaton) в шведской Black Lounge Studios. Обложку нарисовал Péter Sallai (Hammerfall, Powerwolf и др.).



Трек-лист:



01. Tales From The North

02. Drink With The Gods

03. Odin´s Prayer

04. The Raven´s Cry

05. Mimir`s Crystal Eye

06. Between The Enemy Lines

07. Land Of Heroes

08. Sail Among The Dead

09. Stake My Claims

10.Sword And Axe

11. 1066







