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Bloodbound

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9 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLOODBOUND

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19 сен 2012 : 		 BLOODBOUND выпустят новый альбом в ноябре
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Новое видео BLOODBOUND



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Drink With The Gods, новое видео группы BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tales From The North, выходящего 7 июля на AFM Records.

Продюсированием материала занимались сами музыканты BLOODBOUND. Сведение и мастеринг выполнил Jonas Kjellgren (Amorphis, Overkill, Sabaton) в шведской Black Lounge Studios. Обложку нарисовал Péter Sallai (Hammerfall, Powerwolf и др.).

Трек-лист:

01. Tales From The North
02. Drink With The Gods
03. Odin´s Prayer
04. The Raven´s Cry
05. Mimir`s Crystal Eye
06. Between The Enemy Lines
07. Land Of Heroes
08. Sail Among The Dead
09. Stake My Claims
10.Sword And Axe
11. 1066




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12 май 2023
o
olly71
слабовато для этой группы . они могут и лучше . у меня тревожные предчувствия насчёт нового альбома.
12 май 2023
Corpsegrinder04
Все что они могли, они смогли с Урбан Бридом. На протяжении последних 15 лет они играют хуйню.

просмотров: 280

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