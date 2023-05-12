Новое видео BLOODBOUND

Drink With The Gods, новое видео группы BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tales From The North, выходящего 7 июля на AFM Records.
Продюсированием материала занимались сами музыканты BLOODBOUND. Сведение и мастеринг выполнил Jonas Kjellgren (Amorphis, Overkill, Sabaton) в шведской Black Lounge Studios. Обложку нарисовал Péter Sallai (Hammerfall, Powerwolf и др.).
Трек-лист:
01. Tales From The North
02. Drink With The Gods
03. Odin´s Prayer
04. The Raven´s Cry
05. Mimir`s Crystal Eye
06. Between The Enemy Lines
07. Land Of Heroes
08. Sail Among The Dead
09. Stake My Claims
10.Sword And Axe
11. 1066
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