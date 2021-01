17 янв 2021



Видео с текстом от BLOODBOUND



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом на песню “When Fate Is Calling”, которая взята из выходящего двадцать восьмого мая альбома Creatures Of The Dark Realm:



"The Creatures Preludium"

"Creatures Of The Dark Realm"

"When Fate is Calling"

"Ever Burning Flame"

"Eyes Come Alive"

"Death Will Lead The Way"

"Gathering Of Souls"

"Kill Or Be Killed"

"The Gargoyles Gate"

"March Into War"

"Face Of Evil"

"The Wicked And The Weak"







