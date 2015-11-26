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Revocation

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20 мар 2019 : 		 Новое видео REVOCATION

30 сен 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

25 сен 2018 : 		 Новая песня REVOCATION

22 авг 2018 : 		 Новая песня REVOCATION

11 июл 2018 : 		 Новое видео REVOCATION

6 июн 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет осенью

26 июл 2016 : 		 Новое видео REVOCATION

20 июл 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

8 июл 2016 : 		 Новая песня REVOCATION

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

9 июн 2016 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

24 май 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет в июле

3 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

14 окт 2015 : 		 Ремикс нового трека REVOCATION

10 сен 2015 : 		 Переиздание REVOCATION выйдет в ноябре

5 авг 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

10 июл 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

28 июн 2015 : 		 REVOCATION нашли барабанщика

22 май 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

15 май 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

14 ноя 2014 : 		 Новое видео REVOCATION

11 окт 2014 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

10 окт 2014 : 		 Новая песня REVOCATION

19 сен 2014 : 		 Новая песня REVOCATION

15 авг 2014 : 		 Новая песня REVOCATION

11 апр 2014 : 		 REVOCATION на METAL BLADE RECORDS
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Новое видео REVOCATION



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"Vanitas", новое видео группы REVOCATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Outer Ones", выпущенного в прошлом году.

REVOCATION Release "Vanitas" Music Video; US Tour To Launch In April






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