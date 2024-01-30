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В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет
24
Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»
22
RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»
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SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут...
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Новое видео BRUCE DICKINSON
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Вокалистка LUCIFER: «Мы не будем менять название в угоду цер...
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В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет
24
Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»
22
RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»
22
DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани...
21
SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут...
19
все новости группы
Revocation
США
Death Metal
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/revocation
Facebook:
http://www.facebook.com/Revocation
30 янв 2024
:
Новое видео REVOCATION
15 апр 2023
:
Вокалист REVOCATION сломал запястье
12 янв 2023
:
Новое видео REVOCATION
11 сен 2022
:
Новое видео REVOCATION
10 авг 2022
:
Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER и CANNIBAL CORPSE на новом треке REVOCATION
7 июл 2022
:
Новое видео REVOCATION
16 янв 2022
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REVOCATION завершили запись
18 май 2021
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Планируются виниловые версии альбомов REVOCATION
24 апр 2019
:
REVOCATION остались на METAL BLADE RECORDS
20 мар 2019
:
Новое видео REVOCATION
30 сен 2018
:
Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания
25 сен 2018
:
Новая песня REVOCATION
22 авг 2018
:
Новая песня REVOCATION
11 июл 2018
:
Новое видео REVOCATION
6 июн 2018
:
Новый альбом REVOCATION выйдет осенью
26 июл 2016
:
Новое видео REVOCATION
20 июл 2016
:
Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания
8 июл 2016
:
Новая песня REVOCATION
24 июн 2016
:
Видео с текстом от REVOCATION
9 июн 2016
:
Видео с текстом от REVOCATION
24 май 2016
:
Новый альбом REVOCATION выйдет в июле
3 ноя 2015
:
Видео с текстом от REVOCATION
14 окт 2015
:
Ремикс нового трека REVOCATION
10 сен 2015
:
Переиздание REVOCATION выйдет в ноябре
5 авг 2015
:
Видео с текстом от REVOCATION
10 июл 2015
:
Видео с текстом от REVOCATION
28 июн 2015
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REVOCATION нашли барабанщика
22 май 2015
:
Видео с текстом от REVOCATION
15 май 2015
:
Видео с текстом от REVOCATION
14 ноя 2014
:
Новое видео REVOCATION
11 окт 2014
:
Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания
10 окт 2014
:
Новая песня REVOCATION
19 сен 2014
:
Новая песня REVOCATION
15 авг 2014
:
Новая песня REVOCATION
11 апр 2014
:
REVOCATION на METAL BLADE RECORDS
18 окт 2013
:
Новое видео REVOCATION
20 авг 2013
:
Новое видео REVOCATION
30 июл 2013
:
Семплы новых песен REVOCATION
19 июн 2013
:
Новая песня REVOCATION
10 июн 2013
:
Трейлер нового альбома REVOCATION
24 май 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома REVOCATION
2 май 2013
:
Первый фрагмент нового материала REVOCATION
11 апр 2013
:
REVOCATION завершили запись
7 фев 2013
:
REVOCATION начали запись альбома
1 окт 2012
:
Новый миньон REVOCATION можно скачать бесплатно
18 сен 2012
:
REVOCATION выпускают ЕР
12 ноя 2011
:
Новое видео REVOCATION
13 авг 2011
:
Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания
10 май 2011
:
Новая песня REVOCATION
14 апр 2011
:
Название нового альбома REVOCATION
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Новое видео REVOCATION
The Grip Tightens, новое видео REVOCATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Teratogenesis.
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30 янв 2024
gravitgroove
Вот такой ритм в экстриме настолько приелся еще с конца 00х, что теперь даже ровные бласт-биты в граинде и блэк-метале кажутся чем-то неизбитым. А этот трэк от миллиарда других не отличишь.
просмотров: 226
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).