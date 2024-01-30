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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Revocation

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11 июл 2018 : 		 Новое видео REVOCATION

6 июн 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет осенью

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24 май 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет в июле

3 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

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5 авг 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

10 июл 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION
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Новое видео REVOCATION



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The Grip Tightens, новое видео REVOCATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Teratogenesis.




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30 янв 2024
gravitgroove
Вот такой ритм в экстриме настолько приелся еще с конца 00х, что теперь даже ровные бласт-биты в граинде и блэк-метале кажутся чем-то неизбитым. А этот трэк от миллиарда других не отличишь.

просмотров: 226

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