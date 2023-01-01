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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 70
*XXV — бабка ягодка опять! 62
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 39
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 23
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Revocation

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15 апр 2023 : 		 Вокалист REVOCATION сломал запястье

12 янв 2023 : 		 Новое видео REVOCATION

11 сен 2022 : 		 Новое видео REVOCATION

10 авг 2022 : 		 Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER и CANNIBAL CORPSE на новом треке REVOCATION

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16 янв 2022 : 		 REVOCATION завершили запись

18 май 2021 : 		 Планируются виниловые версии альбомов REVOCATION

24 апр 2019 : 		 REVOCATION остались на METAL BLADE RECORDS

20 мар 2019 : 		 Новое видео REVOCATION

30 сен 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

25 сен 2018 : 		 Новая песня REVOCATION

22 авг 2018 : 		 Новая песня REVOCATION

11 июл 2018 : 		 Новое видео REVOCATION

6 июн 2018 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет осенью

26 июл 2016 : 		 Новое видео REVOCATION

20 июл 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания

8 июл 2016 : 		 Новая песня REVOCATION

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9 июн 2016 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

24 май 2016 : 		 Новый альбом REVOCATION выйдет в июле

3 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

14 окт 2015 : 		 Ремикс нового трека REVOCATION

10 сен 2015 : 		 Переиздание REVOCATION выйдет в ноябре

5 авг 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

10 июл 2015 : 		 Видео с текстом от REVOCATION

28 июн 2015 : 		 REVOCATION нашли барабанщика
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Вокалист REVOCATION сломал запястье



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DAVE DAVIDSON опубликовал следующее сообщение:

«Как многие из вас заметили, последние несколько вечеров я не играл на гитаре во время тура. Я неудачно упал во время выступления на сцене в Цинциннати, споткнувшись о кабель. Я упал назад и инстинктивно откинул запястье для того, чтобы остановить падение, но, к сожалению, в процессе я все-таки его сломал. Я понял, что что-то не так, как только встал, но в итоге закончил выступление и надеялся, что это было просто растяжение. На следующий день я прошел обследование, и рентген показал, что я действительно сломал запястье, доктор сказал, что я не смогу играть в течение следующих 6-8 недель, что стало полным обломом, но я решил продолжать бороться, подражать Hetfield и закончить оставшуюся часть тура вокалистом. Приходите на остальные концерты и стряхните пыль со своих воздушных гитар, мне не помешает помощь с соло!»

REVOCATION Frontman DAVE DAVIDSON Breaks His Wrist On Stage




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