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Вокалист REVOCATION сломал запястье



DAVE DAVIDSON опубликовал следующее сообщение:



«Как многие из вас заметили, последние несколько вечеров я не играл на гитаре во время тура. Я неудачно упал во время выступления на сцене в Цинциннати, споткнувшись о кабель. Я упал назад и инстинктивно откинул запястье для того, чтобы остановить падение, но, к сожалению, в процессе я все-таки его сломал. Я понял, что что-то не так, как только встал, но в итоге закончил выступление и надеялся, что это было просто растяжение. На следующий день я прошел обследование, и рентген показал, что я действительно сломал запястье, доктор сказал, что я не смогу играть в течение следующих 6-8 недель, что стало полным обломом, но я решил продолжать бороться, подражать Hetfield и закончить оставшуюся часть тура вокалистом. Приходите на остальные концерты и стряхните пыль со своих воздушных гитар, мне не помешает помощь с соло!»







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