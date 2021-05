сегодня



Планируются виниловые версии альбомов REVOCATION



REVOCATION сообщили о том, что планируют серию переизданий на виниле классических записей коллектива, и первым станет выпуск диска 2014 года "Deathless".



Трек-лист:



Side A

“A Debt Owed To The Grave”

“Deathless”



Side B

“Labyrinth Of Eyes”

“Madness Opus”

“Scorched Earth Policy”



Side C

“The Blackest Reaches”

“The Fix”

“United In Helotry”



Side D

“Apex”

“Witch Trials”

“Sworn To The Black” (Bonus Track)







