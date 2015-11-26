REVOCATION завершили запись нового альбома, первого студийного материала с момента выхода в 2018 "The Outer Ones".
«С Новым годом, язычники, альбом №8 завершен и должен выйти осенью. Это наш самый дьявольский альбом на сегодняшний день, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами всем этим материалом когда придет подходящее время!»
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