16 янв 2022



REVOCATION завершили запись



REVOCATION завершили запись нового альбома, первого студийного материала с момента выхода в 2018 "The Outer Ones".



«С Новым годом, язычники, альбом №8 завершен и должен выйти осенью. Это наш самый дьявольский альбом на сегодняшний день, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами всем этим материалом когда придет подходящее время!»





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