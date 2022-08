сегодня



Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER и CANNIBAL CORPSE на новом треке REVOCATION



"Re-Crucified", новая песня группы REVOCATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Netherheaven", выход которого запланирован на девятое сентября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Diabolical Majesty

02. Lessons In Occult Theft

03. Nihilistic Violence

04. Strange And Eternal

05. Galleries Of Morbid Artistry

06. The 9th Chasm

07. Godforsaken

08. The Intervening Abyss Of Untold Aeons

09. Re-Crucified (feat. Trevor Strnad and George "Corpsegrinder" Fisher)







просмотров: 39