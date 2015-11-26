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Demons & Wizards

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DEMONS & WIZARDS на Century Media



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Century Media объявили о подписании контракта с группой DEMONS & WIZARDS, в состав которой входят Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Jon Schaffer (ICED EARTH). Лейбл выпустит не только новый материал, релиз которого намечен на начало 2020 года, но и переиздаст две прошлые работы коллектива.

«Для меня большая честь и удовольствие наконец-то стать полноценной частью семьи Century Media. Мы оба с Jon'ом считаем, что этот лейбл будет идеальным для релиза нового альбома DEMONS & WIZARDS. И даже не только его. Сейчас мы не только завершаем перезагрузку наших двух альбомом, но и активно работаем над новым материалом. Так что впереди много хорошего. Ожидайте от нас только лучшего и не забудьте о наших концертах летом этого года, иначе вы рискуете прождать подобных концертов ещё лет двадцать», — говорит Hansi.

Philipp Schulte: «Сказать, что мы рады наконец-то полноценной работе с Hansi и Jon'ом и их проектом DEMONS & WIZARD, — значит сказать очень мало. Это очень важный контракт для лейбла: топовая металл-группа и прекрасное дополнение в наш список артистов. Фанаты давно ждут их возвращение, и сейчас момент уже близок!

Мы начнём наше сотрудничество с перевыпуска двух классических альбомов перед тем, как они поедут завоёвывать концертные площадки в Европе, а уже потом, в начале 2020 года, после 15 лет ожидания DEMONS & WIZARDS наконец-то представят новую работу. Время готовить паруса к приближающемуся шторму. И добро пожаловать на борт!»

29 марта стандартные цифровые версии первых альбомов будут доступны в виде промоушена перед летним туром, а седьмого июня состоится выход в виде лимитированных диджипаков и двойных винилов с бонус-материалом ремастированных версий этих записей. Ремастеринг проводил Chris "Zeuss" Harris (ICED EARTH, QUEENSRŸCHE, SANCTUARY).



DEMONS & WIZARDS Feat. JON SCHAFFER And HANSI KГњRSCH: Third Album To Be Released Through CENTURY MEDIA



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