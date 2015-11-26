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HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS



HANSI KÜRSCH ушел из DEMONS & WIZARDS и опубликовал следующее сообщение:



«Я уведомил Jon'a и Century Media в понедельник о том, что покидаю проект DEMONS & WIZARDS. Моё сотрудничество с Jon'ом в DEMONS & WIZARDS закончено».

























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