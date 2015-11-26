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Demons & Wizards

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2 фев 2021 : 		 HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS

9 янв 2021 : 		 Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома DEMONS & WIZARDS

21 фев 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома DEMONS & WIZARDS

19 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома DEMONS & WIZARDS

14 фев 2020 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

10 фев 2020 : 		 Гитарист DEMONS & WIZARDS: «"III" станет классическим альбомом»

20 янв 2020 : 		 Новая песня DEMONS & WIZARDS

13 дек 2019 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

13 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

4 дек 2019 : 		 Новый альбом DEMONS & WIZARDS выйдет зимой

4 сен 2019 : 		 JON SCHAFFER: «Новый альбом DEMONS & WIZARDS совершенно отличается от первых двух»

28 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

10 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEMONS & WIZARDS

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом от DEMONS & WIZARDS

21 май 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS в студии

10 май 2019 : 		 Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS

24 мар 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS на Century Media

5 авг 2018 : 		 DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019

14 мар 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «DEMONS & WIZARDS для меня в приоритете на этот год»

23 июн 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»

15 май 2017 : 		 DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом

15 дек 2011 : 		 Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS

30 авг 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: видео на 'Terror Train' в сети

21 апр 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: новые сэмплы
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|||| сегодня

HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS



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HANSI KÜRSCH ушел из DEMONS & WIZARDS и опубликовал следующее сообщение:

«Я уведомил Jon'a и Century Media в понедельник о том, что покидаю проект DEMONS & WIZARDS. Моё сотрудничество с Jon'ом в DEMONS & WIZARDS закончено».

JON SCHAFFER











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КомментарииСкрыть/показать 9 )

НELLECTOR


2 фев 2021, 13:23		Эльф думал-думал и ссыканул публично)

"Нахера мне такой токсичный Демон" - бормотал Визард, сжигая в камине личную переписку.

Sw0Rn


2 фев 2021, 13:40		Думаю это вынужденный шаг, иначе его бы с потрохами схавали за связи с "террорюгой"

ElectricRetard


2 фев 2021, 13:46		Даже жаль, что пришлось поднасрать в дискографию группы абсолютно унылым III. Надо было Джону чуть раньше всякие правительственные заведения штурмовать.

olly71


2 фев 2021, 13:55		Сыкло !!!! Понятно что группе конец так как это был именно дуэт как оказалось патриота и сыкуна . Хорошо хоть успели записать третий альбом который разумеется лучший в их дискографии да входил в десятку лучших за весь 2019 год ( не сравнить с той мутотой что выпускает BG последние 22 года )

Mirakuru


2 фев 2021, 14:20		Хера тут смелые какие все в каментах. Я бы тоже льванул от опасного типа куда подальше, которого террористом могут назвать.

Orgik


2 фев 2021, 14:23		Сыкун ты, Ханси. Роцкеры блять нахой

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 14:27		В каментах всегда все оч смелые, это да.
Тру-роцкеры!

НELLECTOR


2 фев 2021, 14:28		Ждём, что Кюрш, подумав ещё пару недель, обвинит Шаффера в харрасменте и домогательствах.

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 фев 2021, 14:30		Вам еще надо свежие скандалы про Менсона подвезти.
Чтобы скрепы совсем уж затрещали!


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