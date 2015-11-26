Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN
214
ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med...
84
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
41
Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего м...
27
Соло BRIAN MAY назвали лучшим
23
все новости группы
Demons & Wizards
США
Power Metal
http://www.demonsandwizards.de
Myspace:
http://www.myspace.com/demonswizards
Facebook:
https://www.facebook.com/Demons-Wizards-208662229807014/
2 фев 2021
:
HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS
9 янв 2021
:
Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе
28 фев 2020
:
Рассказ об издании альбома DEMONS & WIZARDS
21 фев 2020
:
Рассказ об издании нового альбома DEMONS & WIZARDS
19 фев 2020
:
Трейлер нового альбома DEMONS & WIZARDS
14 фев 2020
:
Новое видео DEMONS & WIZARDS
10 фев 2020
:
Гитарист DEMONS & WIZARDS: «"III" станет классическим альбомом»
20 янв 2020
:
Новая песня DEMONS & WIZARDS
13 дек 2019
:
Новое видео DEMONS & WIZARDS
13 дек 2019
:
Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS
4 дек 2019
:
Новый альбом DEMONS & WIZARDS выйдет зимой
4 сен 2019
:
JON SCHAFFER: «Новый альбом DEMONS & WIZARDS совершенно отличается от первых двух»
28 авг 2019
:
Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS
10 июл 2019
:
Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS
3 июн 2019
:
Видео с выступления DEMONS & WIZARDS
1 июн 2019
:
Видео с текстом от DEMONS & WIZARDS
21 май 2019
:
DEMONS & WIZARDS в студии
10 май 2019
:
Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS
24 мар 2019
:
DEMONS & WIZARDS на Century Media
5 авг 2018
:
DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019
14 мар 2018
:
Гитарист ICED EARTH: «DEMONS & WIZARDS для меня в приоритете на этот год»
23 июн 2017
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»
15 май 2017
:
DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом
15 дек 2011
:
Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS
30 авг 2005
:
DEMONS & WIZARDS: видео на 'Terror Train' в сети
21 апр 2005
:
DEMONS & WIZARDS: новые сэмплы
сегодня
HANSI KÜRSCH ушёл из
DEMONS & WIZARDS
HANSI KÜRSCH ушел из DEMONS & WIZARDS и опубликовал следующее сообщение:
«Я уведомил Jon'a и Century Media в понедельник о том, что покидаю проект DEMONS & WIZARDS. Моё сотрудничество с Jon'ом в DEMONS & WIZARDS закончено».
+0
-3
(
9
)
НELLECTOR
2 фев 2021, 13:23
Эльф думал-думал и ссыканул публично)
"Нахера мне такой токсичный Демон" - бормотал Визард, сжигая в камине личную переписку.
Sw0Rn
2 фев 2021, 13:40
Думаю это вынужденный шаг, иначе его бы с потрохами схавали за связи с "террорюгой"
ElectricRetard
2 фев 2021, 13:46
Даже жаль, что пришлось поднасрать в дискографию группы абсолютно унылым III. Надо было Джону чуть раньше всякие правительственные заведения штурмовать.
olly71
2 фев 2021, 13:55
Сыкло !!!! Понятно что группе конец так как это был именно дуэт как оказалось патриота и сыкуна . Хорошо хоть успели записать третий альбом который разумеется лучший в их дискографии да входил в десятку лучших за весь 2019 год ( не сравнить с той мутотой что выпускает BG последние 22 года )
Mirakuru
2 фев 2021, 14:20
Хера тут смелые какие все в каментах. Я бы тоже льванул от опасного типа куда подальше, которого террористом могут назвать.
Orgik
2 фев 2021, 14:23
Сыкун ты, Ханси. Роцкеры блять нахой
Starbreaker
2 фев 2021, 14:27
В каментах всегда все оч смелые, это да.
Тру-роцкеры!
НELLECTOR
2 фев 2021, 14:28
Ждём, что Кюрш, подумав ещё пару недель, обвинит Шаффера в харрасменте и домогательствах.
Starbreaker
2 фев 2021, 14:30
Вам еще надо свежие скандалы про Менсона подвезти.
Чтобы скрепы совсем уж затрещали!
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 809
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
НELLECTOR
"Нахера мне такой токсичный Демон" - бормотал Визард, сжигая в камине личную переписку.
Sw0Rn
ElectricRetard
olly71
Mirakuru
Orgik
Starbreaker
Тру-роцкеры!
НELLECTOR
Starbreaker
Чтобы скрепы совсем уж затрещали!
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).