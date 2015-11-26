9 янв 2021



Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе



Вокалист DEMONS & WIZARDS Hansi Kürsch опубликовал заявление относительно недавнего участие его коллеги по группе в штурме Капитолия:



«Мы глубоко потрясены случившимся и всеми помыслами с родственниками погибших. Мы категорически дистанцируемся от любого вида насилия, независимо от того, применяется ли оно в отношении учреждений или лиц. Инциденты будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Просим Вашего понимания, что в связи с постоянно меняющейся информацией мы больше не будем давать никаких комментариев в настоящее время».

























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