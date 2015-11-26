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*Умер Алекси Лайхо 86
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 76
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Demons & Wizards

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9 янв 2021 : 		 Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома DEMONS & WIZARDS

21 фев 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома DEMONS & WIZARDS

19 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома DEMONS & WIZARDS

14 фев 2020 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

10 фев 2020 : 		 Гитарист DEMONS & WIZARDS: «"III" станет классическим альбомом»

20 янв 2020 : 		 Новая песня DEMONS & WIZARDS

13 дек 2019 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

13 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

4 дек 2019 : 		 Новый альбом DEMONS & WIZARDS выйдет зимой

4 сен 2019 : 		 JON SCHAFFER: «Новый альбом DEMONS & WIZARDS совершенно отличается от первых двух»

28 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

10 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEMONS & WIZARDS

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом от DEMONS & WIZARDS

21 май 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS в студии

10 май 2019 : 		 Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS

24 мар 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS на Century Media

5 авг 2018 : 		 DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019

14 мар 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «DEMONS & WIZARDS для меня в приоритете на этот год»

23 июн 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»

15 май 2017 : 		 DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом

15 дек 2011 : 		 Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS

30 авг 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: видео на 'Terror Train' в сети

21 апр 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: новые сэмплы
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|||| 9 янв 2021

Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе



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Вокалист DEMONS & WIZARDS Hansi Kürsch опубликовал заявление относительно недавнего участие его коллеги по группе в штурме Капитолия:

«Мы глубоко потрясены случившимся и всеми помыслами с родственниками погибших. Мы категорически дистанцируемся от любого вида насилия, независимо от того, применяется ли оно в отношении учреждений или лиц. Инциденты будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Просим Вашего понимания, что в связи с постоянно меняющейся информацией мы больше не будем давать никаких комментариев в настоящее время».

JON SCHAFFER's Longtime Friend And DEMONS & WIZARDS Bandmate HANSI KГњRSCH Is 'Deeply Shocked' By Violence At U.S. Capitol











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

evilmarx


9 янв 2021, 21:41		Я теперь понял кого мне Шафер напоминает - Джигурду!!


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