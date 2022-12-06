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Бывший член DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает права голоса»



Бывший вокалист DEMONS & WIZARDS Hansi Kürsch в интервью Metal Hammer отказался обсуждать дела группы, заметив:



«Это открытое дело, и я верю, что Jon заслужил право обрисовать свою точку зрения, объяснить её, и нам не следует в это ввязываться».







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