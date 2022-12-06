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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Demons & Wizards

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6 дек 2022 : 		 Бывший член DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает права голоса»

2 фев 2021 : 		 HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS

9 янв 2021 : 		 Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома DEMONS & WIZARDS

21 фев 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома DEMONS & WIZARDS

19 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома DEMONS & WIZARDS

14 фев 2020 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

10 фев 2020 : 		 Гитарист DEMONS & WIZARDS: «"III" станет классическим альбомом»

20 янв 2020 : 		 Новая песня DEMONS & WIZARDS

13 дек 2019 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

13 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

4 дек 2019 : 		 Новый альбом DEMONS & WIZARDS выйдет зимой

4 сен 2019 : 		 JON SCHAFFER: «Новый альбом DEMONS & WIZARDS совершенно отличается от первых двух»

28 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

10 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEMONS & WIZARDS

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом от DEMONS & WIZARDS

21 май 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS в студии

10 май 2019 : 		 Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS

24 мар 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS на Century Media

5 авг 2018 : 		 DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019

14 мар 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «DEMONS & WIZARDS для меня в приоритете на этот год»

23 июн 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»

15 май 2017 : 		 DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом

15 дек 2011 : 		 Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS

30 авг 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: видео на 'Terror Train' в сети
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|||| сегодня

Бывший член DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает права голоса»



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Бывший вокалист DEMONS & WIZARDS Hansi Kürsch в интервью Metal Hammer отказался обсуждать дела группы, заметив:

«Это открытое дело, и я верю, что Jon заслужил право обрисовать свою точку зрения, объяснить её, и нам не следует в это ввязываться».




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6 дек 2022
Svarg_1349
Так он ушёл из группы или не совсем?
6 дек 2022
o
olly71
Svarg_1349, он не ушёл а убежал из группы и даже не стал претендовать ни на какую часть доли только бы его больше никак не ассоциировали с Джоном

просмотров: 513

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