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Новое видео METALLICA
82
Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»
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Видео с первого выступления PANTERA
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Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»
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Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS
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Demons & Wizards
США
Power Metal
http://www.demonsandwizards.de
Myspace:
http://www.myspace.com/demonswizards
Facebook:
https://www.facebook.com/Demons-Wizards-208662229807014/
6 дек 2022
:
Бывший член DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает права голоса»
2 фев 2021
:
HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS
9 янв 2021
:
Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе
28 фев 2020
:
Рассказ об издании альбома DEMONS & WIZARDS
21 фев 2020
:
Рассказ об издании нового альбома DEMONS & WIZARDS
19 фев 2020
:
Трейлер нового альбома DEMONS & WIZARDS
14 фев 2020
:
Новое видео DEMONS & WIZARDS
10 фев 2020
:
Гитарист DEMONS & WIZARDS: «"III" станет классическим альбомом»
20 янв 2020
:
Новая песня DEMONS & WIZARDS
13 дек 2019
:
Новое видео DEMONS & WIZARDS
13 дек 2019
:
Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS
4 дек 2019
:
Новый альбом DEMONS & WIZARDS выйдет зимой
4 сен 2019
:
JON SCHAFFER: «Новый альбом DEMONS & WIZARDS совершенно отличается от первых двух»
28 авг 2019
:
Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS
10 июл 2019
:
Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS
3 июн 2019
:
Видео с выступления DEMONS & WIZARDS
1 июн 2019
:
Видео с текстом от DEMONS & WIZARDS
21 май 2019
:
DEMONS & WIZARDS в студии
10 май 2019
:
Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS
24 мар 2019
:
DEMONS & WIZARDS на Century Media
5 авг 2018
:
DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019
14 мар 2018
:
Гитарист ICED EARTH: «DEMONS & WIZARDS для меня в приоритете на этот год»
23 июн 2017
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»
15 май 2017
:
DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом
15 дек 2011
:
Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS
30 авг 2005
:
DEMONS & WIZARDS: видео на 'Terror Train' в сети
сегодня
Бывший член DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает права голоса»
Бывший вокалист DEMONS & WIZARDS Hansi Kürsch в интервью
Metal Hammer
отказался обсуждать дела группы, заметив:
«Это открытое дело, и я верю, что Jon заслужил право обрисовать свою точку зрения, объяснить её, и нам не следует в это ввязываться».
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6 дек 2022
Svarg_1349
Так он ушёл из группы или не совсем?
6 дек 2022
o
olly71
Svarg_1349
,
он не ушёл а убежал из группы и даже не стал претендовать ни на какую часть доли только бы его больше никак не ассоциировали с Джоном
просмотров: 513
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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Конкурсы
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Рецензии
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