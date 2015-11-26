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Demons & Wizards

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10 май 2019 : 		 Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS

24 мар 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS на Century Media

5 авг 2018 : 		 DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019

14 мар 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «DEMONS & WIZARDS для меня в приоритете на этот год»

23 июн 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»

15 май 2017 : 		 DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом

15 дек 2011 : 		 Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS

30 авг 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: видео на 'Terror Train' в сети

21 апр 2005 : 		 DEMONS & WIZARDS: новые сэмплы

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|||| 10 май 2019

Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS



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Проект DEMONS & WIZARDS, в состав которого входят Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Jon Schaffer (ICED EARTH). выпустил официальное видео с текстом к ремастированной версии композиции "Heaven Denies" из первого альбома "Demons & Wizards". В настоящий момент коллектив находится в студии, где идет работа над третьим полноформатным альбомом, выход которого запланирован на начало следующего года.



DEMONS & WIZARDS Feat. JON SCHAFFER And HANSI KГњRSCH: Lyric Video For Remastered 'Heaven Denies'






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