10 май 2019



Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS



Проект DEMONS & WIZARDS, в состав которого входят Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Jon Schaffer (ICED EARTH). выпустил официальное видео с текстом к ремастированной версии композиции "Heaven Denies" из первого альбома "Demons & Wizards". В настоящий момент коллектив находится в студии, где идет работа над третьим полноформатным альбомом, выход которого запланирован на начало следующего года.



















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