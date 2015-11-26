Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS

Проект DEMONS & WIZARDS, в состав которого входят Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Jon Schaffer (ICED EARTH). выпустил официальное видео с текстом к ремастированной версии композиции "Heaven Denies" из первого альбома "Demons & Wizards". В настоящий момент коллектив находится в студии, где идет работа над третьим полноформатным альбомом, выход которого запланирован на начало следующего года.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).