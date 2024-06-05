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Бывший из DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает второй шанс»



Сбежавший из DEMONS & WIZARDS как чуть запахло жареным, Hansi Kürsch был гостем недавнего "The Jasta Show" и так ответил на вопрос о том, слышал ли он что-то о своем бывшем "друге" и не заслуживает ли он второго шанса:



«Что ж, я согласен. Он определенно заслуживает второго шанса. Это главная мысль, которую следует распространить в целом. А в остальном ему предстоят судебные разбирательства. Так что это история с открытым концом, в которой он сейчас находится. И да, пусть он сам сначала выскажется, прежде чем все остальные начнут говорить об этом. Это мое мнение, и именно так я к этому отношусь».



Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что у Schaffer'а есть путь назад в плане возможности ICED EARTH организовывать туры в будущем и захотят ли европейские промоутеры приглашать его, Hansi ответил:



«Понятия не имею. Я и правда ничего не знаю. Я ни с кем не говорил, да и вообще это не мое дело».







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