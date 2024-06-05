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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
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Demons & Wizards

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5 июн 2024 : 		 Бывший из DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает второй шанс»

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2 фев 2021 : 		 HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS

9 янв 2021 : 		 Вокалист DEMONS & WIZARDS о коллеге по группе

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21 фев 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома DEMONS & WIZARDS

19 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома DEMONS & WIZARDS

14 фев 2020 : 		 Новое видео DEMONS & WIZARDS

10 фев 2020 : 		 Гитарист DEMONS & WIZARDS: «"III" станет классическим альбомом»

20 янв 2020 : 		 Новая песня DEMONS & WIZARDS

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13 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

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4 сен 2019 : 		 JON SCHAFFER: «Новый альбом DEMONS & WIZARDS совершенно отличается от первых двух»

28 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

10 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEMONS & WIZARDS

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEMONS & WIZARDS

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом от DEMONS & WIZARDS

21 май 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS в студии

10 май 2019 : 		 Ремастированный трек от DEMONS & WIZARDS

24 мар 2019 : 		 DEMONS & WIZARDS на Century Media

5 авг 2018 : 		 DEMONS & WIZARDS выступят на Wacken 2019

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23 июн 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый материал DEMONS & WIZARDS многих удивит»

15 май 2017 : 		 DEMONS & WIZARDS работают над новым материалом

15 дек 2011 : 		 Лидеры ICED EARTH, BLIND GUARDIAN обещают новый альбом DEMONS & WIZARDS
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Бывший из DEMONS & WIZARDS: «Jon заслуживает второй шанс»



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Сбежавший из DEMONS & WIZARDS как чуть запахло жареным, Hansi Kürsch был гостем недавнего "The Jasta Show" и так ответил на вопрос о том, слышал ли он что-то о своем бывшем "друге" и не заслуживает ли он второго шанса:

«Что ж, я согласен. Он определенно заслуживает второго шанса. Это главная мысль, которую следует распространить в целом. А в остальном ему предстоят судебные разбирательства. Так что это история с открытым концом, в которой он сейчас находится. И да, пусть он сам сначала выскажется, прежде чем все остальные начнут говорить об этом. Это мое мнение, и именно так я к этому отношусь».

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что у Schaffer'а есть путь назад в плане возможности ICED EARTH организовывать туры в будущем и захотят ли европейские промоутеры приглашать его, Hansi ответил:

«Понятия не имею. Я и правда ничего не знаю. Я ни с кем не говорил, да и вообще это не мое дело».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 июн 2024
gravitgroove
блин, в какое же говно все скатилось за 20 с небольшим лет. Теперь рок в интернетах ведут непрофессионалы, каждый желающий, кто прочитал пару биографий Металлика или Оззи, и несколько статей про те или иные группы, а потом они создают свои каналы на "Ютьюб" и начинают делать купаж из истины и абсолютно лютой отсебятины, как голубок Грибановский и прочие, у кого хотелка больше базы знаний, или вот как эти любители приглашают на свои говностримы (просто ужасный формат!) заслуженных артистов, а тем временем легендарный и авторитетный в свое время Александр Анатольевич ведет "Модный Приговор" и просто руинит свое наследие... *б твою мать, хочется произнести!
5 июн 2024
O
Old Nothing
какой второй шанс..... по нему Тюрячька плачет!!

просмотров: 312

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