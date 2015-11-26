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Redemption

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24 мар 2019 : 		 Клавишник REDEMPTION представил сингл

11 сен 2018 : 		 REDEMPTION исполнили кавер-версию MEGADETH с бывшим гитаристом MEGADETH

3 авг 2018 : 		 Кавер-версия U2 от REDEMPTION

11 июл 2018 : 		 Новое видео REDEMPTION

17 май 2018 : 		 Новый альбом REDEMPTION выйдет летом

8 май 2018 : 		 REDEMPTION планируют съемку DVD

12 сен 2017 : 		 Вокалист EVERGREY в REDEMPTION

26 фев 2016 : 		 Новый альбом REDEMPTION доступен для прослушивания

19 фев 2016 : 		 Новое видео REDEMPTION

2 фев 2016 : 		 Бывшие музыканты MEGADETH на новом треке REDEMPTION

15 янв 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом треке REDEMPTION

8 окт 2015 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH на новом альбоме REDEMPTION

23 июл 2015 : 		 REDEMPTION завершили запись

1 окт 2014 : 		 Концертное видео REDEMPTION

21 июл 2014 : 		 Концертный релиз REDEMPTION выйдет в сентябре

27 сен 2011 : 		 Трейлер нового альбома REDEMPTION

7 сен 2011 : 		 Новая песня REDEMTION

25 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома REDEMPTION

10 июл 2011 : 		 REDEMPTION завершили работу над новым альбомом

24 сен 2010 : 		 REDEMPTION начали работу над новым материалом

17 май 2010 : 		 Гитарист REDEMPTION о смерти DIO

25 янв 2010 : 		 Хорошие новости о здоровье гитариста REDEMPTION

22 авг 2009 : 		 Новая песня REDEMPTION

27 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме REDEMPTION

8 июл 2006 : 		 REDEMPTION завершили запись нового альбома

2 май 2006 : 		 REDEMPTION: новая информация о предстоящем альбоме
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Клавишник REDEMPTION представил сингл



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Клавишник REDEMPTION Vikram Shankar опубликовал новый сингл "The Clouds Parted, If Only For A Moment".

REDEMPTION Keyboardist VIKRAM SHANKAR Releases Solo Single





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