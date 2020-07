сегодня



Концертное видео REDEMPTION



REDEMPTION двадцать восьмого августа на AFM Records выпустят концертный релиз Alive In Color, который будет доступен в вариантах BluRay/2CD и DVD/2CD. Официальное концертное видео на песню "Walls" доступно для просмотра ниже.



Трек-лист BluRay/DVD:



Intro / "Noonday Devil"

"The Suffocating Silence"

"The Echo Chamber"

"Damaged"

"Someone Else’s Problem"

"Little Men"

"Long Night’s Journey Into Day"

"Threads" (feat. Ray Alder)

"Black & White World"

"Indulge In Color" (feat. Chris Poland)

"Walls"



+ Extras



2CD:



CD1:

Intro / "Noonday Devil"

"The Suffocating Silence"

"The Echo Chamber"

"Damaged"

"Someone Else’s Problem"

"Little Men"

"Long Night’s Journey Into Day"



CD2:

"Threads" (feat. Ray Alder)

"Black & White World"

"Indulge In Color" (feat. Chris Poland)

"Peace Sells (But Who’s Buying)" (feat. Chris Poland)

"Walls"

"Threads" (feat. Tom Englund)

"Indulge In Color" (Simone Mularoni Solo)







