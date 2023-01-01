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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
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Redemption

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Новое видео REDEMPTION



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"Remember the Dawn", новое видео группы REDEMPTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Am The Storm", выходящего 17 марта на AFM Records.

Мастермайнд группы, Nicolas van Dyk сказал:

«В первых двух синглах мы подчеркнули более тяжёлую сторону Redemption и одновременно мелодичную металлическую сторону Redemption. У нас есть третья сторона — более длинные песни с корнями в прогрессивном роке и металле, поданные в кинематографическом стиле. "Remember the Dawn" как раз демонстрирует эту третью сторону Redemption, как в музыкальном плане, так и — благодаря видеоряду от Vikram'a — в визуальном. Смысл песни затрагивает традиционную тему для Redemption: жизнь полна испытаний и наград, уродства и красоты, отчаяния и надежды».

Redemption являются одной из ведущих прогрессив-металлических групп в современном мире тяжёлой музыки. Группа была основана в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 2000 году гитаристом, клавишником и автором песен Nicolas'ом van Dyk'ом. В настоящий момент состав группы входят вокалист Thomas England из Evergrey, барабанщик Chris Quirarte, басист Sean Andrews, а также клавишник Vikram Shankar.

Отметим приглашенных музыкантов для этого альбома: это Simone Mularoni (DGM), Chris Poland (ex-Megadeth) и Henrik Danhage (Evergrey). Диск будет содержать два кавера — песни "Turn It On Again" (Genesis) и "Red Rain" (Peter Gabriel).




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