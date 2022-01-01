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Видео с первого выступления PANTERA
23
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
17
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
17
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп...
13
Новое видео KATATONIA
11
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10
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Видео с первого выступления PANTERA
23
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
17
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
17
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп...
13
все новости группы
Redemption
США
Progressive Metal
http://www.redemptionweb.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thebandredemption
11 дек 2022
:
Видео с текстом от REDEMPTION
30 авг 2020
:
Фрагмент нового релиза REDEMPTION
27 июл 2020
:
Концертное видео REDEMPTION
28 июн 2020
:
Фрагмент нового релиза REDEMPTION
5 июн 2020
:
Обложка и трек-лист нового релиза REDEMPTION
24 апр 2020
:
REDEMPTION на AFM Records
20 авг 2019
:
Клавишник REDEMPTION выпустил тизер к альбому
21 май 2019
:
Клавишник REDEMPTION исполняет тему из «Игры престолов»
24 мар 2019
:
Клавишник REDEMPTION представил сингл
11 сен 2018
:
REDEMPTION исполнили кавер-версию MEGADETH с бывшим гитаристом MEGADETH
3 авг 2018
:
Кавер-версия U2 от REDEMPTION
11 июл 2018
:
Новое видео REDEMPTION
17 май 2018
:
Новый альбом REDEMPTION выйдет летом
8 май 2018
:
REDEMPTION планируют съемку DVD
12 сен 2017
:
Вокалист EVERGREY в REDEMPTION
26 фев 2016
:
Новый альбом REDEMPTION доступен для прослушивания
19 фев 2016
:
Новое видео REDEMPTION
2 фев 2016
:
Бывшие музыканты MEGADETH на новом треке REDEMPTION
15 янв 2016
:
MARTY FRIEDMAN в новом треке REDEMPTION
8 окт 2015
:
Бывшие гитаристы MEGADETH на новом альбоме REDEMPTION
23 июл 2015
:
REDEMPTION завершили запись
1 окт 2014
:
Концертное видео REDEMPTION
21 июл 2014
:
Концертный релиз REDEMPTION выйдет в сентябре
27 сен 2011
:
Трейлер нового альбома REDEMPTION
7 сен 2011
:
Новая песня REDEMTION
25 июл 2011
:
Обложка нового альбома REDEMPTION
10 июл 2011
:
REDEMPTION завершили работу над новым альбомом
24 сен 2010
:
REDEMPTION начали работу над новым материалом
17 май 2010
:
Гитарист REDEMPTION о смерти DIO
25 янв 2010
:
Хорошие новости о здоровье гитариста REDEMPTION
22 авг 2009
:
Новая песня REDEMPTION
27 дек 2006
:
Подробности о новом альбоме REDEMPTION
8 июл 2006
:
REDEMPTION завершили запись нового альбома
2 май 2006
:
REDEMPTION: новая информация о предстоящем альбоме
16 фев 2006
:
Новый басист в составе REDEMPTION
сегодня
Видео с текстом от REDEMPTION
I Am The Storm, официальное видео с текстом от REDEMPTION, доступно ниже.
http://www.redemptionweb.com
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет