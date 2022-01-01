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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 17
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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*VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один и... 9
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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 17
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Redemption

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11 дек 2022 : 		 Видео с текстом от REDEMPTION

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза REDEMPTION

27 июл 2020 : 		 Концертное видео REDEMPTION

28 июн 2020 : 		 Фрагмент нового релиза REDEMPTION

5 июн 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза REDEMPTION

24 апр 2020 : 		 REDEMPTION на AFM Records

20 авг 2019 : 		 Клавишник REDEMPTION выпустил тизер к альбому

21 май 2019 : 		 Клавишник REDEMPTION исполняет тему из «Игры престолов»

24 мар 2019 : 		 Клавишник REDEMPTION представил сингл

11 сен 2018 : 		 REDEMPTION исполнили кавер-версию MEGADETH с бывшим гитаристом MEGADETH

3 авг 2018 : 		 Кавер-версия U2 от REDEMPTION

11 июл 2018 : 		 Новое видео REDEMPTION

17 май 2018 : 		 Новый альбом REDEMPTION выйдет летом

8 май 2018 : 		 REDEMPTION планируют съемку DVD

12 сен 2017 : 		 Вокалист EVERGREY в REDEMPTION

26 фев 2016 : 		 Новый альбом REDEMPTION доступен для прослушивания

19 фев 2016 : 		 Новое видео REDEMPTION

2 фев 2016 : 		 Бывшие музыканты MEGADETH на новом треке REDEMPTION

15 янв 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом треке REDEMPTION

8 окт 2015 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH на новом альбоме REDEMPTION

23 июл 2015 : 		 REDEMPTION завершили запись

1 окт 2014 : 		 Концертное видео REDEMPTION

21 июл 2014 : 		 Концертный релиз REDEMPTION выйдет в сентябре

27 сен 2011 : 		 Трейлер нового альбома REDEMPTION

7 сен 2011 : 		 Новая песня REDEMTION

25 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома REDEMPTION
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Видео с текстом от REDEMPTION



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I Am The Storm, официальное видео с текстом от REDEMPTION, доступно ниже.




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