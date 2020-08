30 авг 2020



Фрагмент нового релиза REDEMPTION



REDEMPTION двадцать восьмого августа на AFM Records выпустили концертный релиз Alive In Color, который будет доступен в вариантах BluRay/2CD и DVD/2CD.



Трек-лист BluRay/DVD:



Intro / "Noonday Devil"

"The Suffocating Silence"

"The Echo Chamber"

"Damaged"

"Someone Else’s Problem"

"Little Men"

"Long Night’s Journey Into Day"

"Threads" (feat. Ray Alder)

"Black & White World"

"Indulge In Color" (feat. Chris Poland)

"Walls"



+ Extras



2CD:



CD1:

Intro / "Noonday Devil"

"The Suffocating Silence"

"The Echo Chamber"

"Damaged"

"Someone Else’s Problem"

"Little Men"

"Long Night’s Journey Into Day"



CD2:

"Threads" (feat. Ray Alder)

"Black & White World"

"Indulge In Color" (feat. Chris Poland)

"Peace Sells (But Who’s Buying)" (feat. Chris Poland)

"Walls"

"Threads" (feat. Tom Englund)

"Indulge In Color" (Simone Mularoni Solo)



Фрагмент из этого релиза, композиция "The Suffocating Silence", доступна ниже.







