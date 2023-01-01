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*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 35
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 26
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Redemption

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21 июл 2014 : 		 Концертный релиз REDEMPTION выйдет в сентябре

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7 сен 2011 : 		 Новая песня REDEMTION
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Новая песня REDEMPTION



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"Seven Minutes From Sunset", новая песня группы REDEMPTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Am The Storm", выходящего 17 марта на AFM Records.

Лидер группы, Nick van Dyk сказал:

«Если первый сингл "I Am The Storm" демонстрирует самую тяжёлую сторону Redemption, то "Seven Minutes From Sunset" отражает более мелодичное направление прог-металла, как это было в случае "Someone Else’s Problem" на нашем предыдущем диске. Что касается лирики… Это метафора, которую слушатель может расшифровать».

Redemption являются одной из ведущих прогрессив-металлических групп в современном мире тяжёлой музыки. Группа была основана в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 2000 году гитаристом, клавишником и автором песен Nick'ом van Dyk'ом. В настоящий момент состав группы входит вокалист Tom Englund из Evergrey.




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