2 сен 2023



Новое видео REDEMPTION



“Seven Minutes From Sunset”, новое видео группы REDEMPTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Am The Storm", выпущенного 17 марта на AFM Records:



“I Am The Storm”

“Seven Minutes From Sunset”

“Remember The Dawn”

“The Emotional Depiction Of Light”

“Resilience”

“Action At A Distance”

“Turn It On Again”

“All This Time (And Not Enough)”

“The Emotional Depiction Of Light (Remix)”

“Red Rain”





Vinyl Bonus Tracks:





“The Pearl Clutchers” (feat. Chris Poland)

“The Far Side Of The Clouds” (feat. Henrik Danhage)







