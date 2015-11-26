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Бокс-сет TEN выйдет весной



26 апреля на Frontiers Music Srl состоится выпуск бокс-сета TEN "Opera Omnia: The Complete Works", включающего 14 студийных альбомов коллектива. Бокс-сет включает 16 CD формата минивинил и буклет.













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