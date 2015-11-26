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*Новое видео RAMMSTEIN 70
*Новая песня DEATH ANGEL 62
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 35
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 34
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 25
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Ten

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5 апр 2019 : 		 Бокс-сет TEN выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Новое видео TEN

20 сен 2018 : 		 Новая песня TEN

24 июл 2018 : 		 Новый альбом TEN выйдет осенью

2 авг 2017 : 		 Новое видео TEN

3 июл 2017 : 		 Новое видео TEN

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TEN

3 май 2017 : 		 Новый альбом TEN выйдет летом

27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN

30 мар 2015 : 		 Новый альбом TEN выйдет в мае

30 сен 2014 : 		 Детали нового альбома TEN

23 сен 2014 : 		 Новые гитаристы в TEN

4 сен 2014 : 		 Новый альбом TEN выйдет в ноябре

24 окт 2012 : 		 Новое видео TEN

5 окт 2012 : 		 EPK от TEN

12 сен 2012 : 		 TEN в октябре выпустят новый студийный альбом
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Бокс-сет TEN выйдет весной



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26 апреля на Frontiers Music Srl состоится выпуск бокс-сета TEN "Opera Omnia: The Complete Works", включающего 14 студийных альбомов коллектива. Бокс-сет включает 16 CD формата минивинил и буклет.

TEN - Opera Omnia: The Complete Works Box Set Due This Month; Details Revealed





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