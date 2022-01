Видео с текстом от TEN

сегодня



Frontiers Music опубликовали официальное видео с текстом к новой композиции TEN "Hurricane", которая будет включена в новую студийную работу Here Be Monsters, выход которой запланирован на 18 февраля.



Трек-лист:



"Fearless"

"Chapter And Psalm"

"Hurricane"

"Strangers On A Distant Shore"

"The Dream That Fell To Earth"

"The Miracle Of Life"

"Immaculate Friends"

"Anything You Want"

"Follow Me Into The Fire"

"The Longest Time"







