Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 84
*С Новым годом! 43
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 40
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 25
*Drum-cam от MUDVAYNE 19
[= ||| все новости группы



*

Ten

*



12 янв 2022 : 		 Видео с текстом от TEN

7 дек 2021 : 		 Новая песня TEN

23 сен 2021 : 		 TEN выпустят два альбома

5 апр 2019 : 		 Бокс-сет TEN выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Новое видео TEN

20 сен 2018 : 		 Новая песня TEN

24 июл 2018 : 		 Новый альбом TEN выйдет осенью

2 авг 2017 : 		 Новое видео TEN

3 июл 2017 : 		 Новое видео TEN

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TEN

3 май 2017 : 		 Новый альбом TEN выйдет летом

27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN

30 мар 2015 : 		 Новый альбом TEN выйдет в мае

30 сен 2014 : 		 Детали нового альбома TEN

23 сен 2014 : 		 Новые гитаристы в TEN

4 сен 2014 : 		 Новый альбом TEN выйдет в ноябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от TEN



*
zoom
*
* *
Frontiers Music опубликовали официальное видео с текстом к новой композиции TEN "Hurricane", которая будет включена в новую студийную работу Here Be Monsters, выход которой запланирован на 18 февраля.

Трек-лист:

"Fearless"
"Chapter And Psalm"
"Hurricane"
"Strangers On A Distant Shore"
"The Dream That Fell To Earth"
"The Miracle Of Life"
"Immaculate Friends"
"Anything You Want"
"Follow Me Into The Fire"
"The Longest Time"




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 151

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом