Видео с текстом от TEN

Frontiers Music опубликовали официальное видео с текстом к новой композиции TEN "Hurricane", которая будет включена в новую студийную работу Here Be Monsters, выход которой запланирован на 18 февраля.
Трек-лист:
"Fearless"
"Chapter And Psalm"
"Hurricane"
"Strangers On A Distant Shore"
"The Dream That Fell To Earth"
"The Miracle Of Life"
"Immaculate Friends"
"Anything You Want"
"Follow Me Into The Fire"
"The Longest Time"
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