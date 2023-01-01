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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Ten

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12 дек 2023 : 		 TEN обещают новые альбомы

13 дек 2022 : 		 Новая песня TEN

9 ноя 2022 : 		 Новое видео TEN

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от TEN

12 янв 2022 : 		 Видео с текстом от TEN

7 дек 2021 : 		 Новая песня TEN

23 сен 2021 : 		 TEN выпустят два альбома

5 апр 2019 : 		 Бокс-сет TEN выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Новое видео TEN

20 сен 2018 : 		 Новая песня TEN

24 июл 2018 : 		 Новый альбом TEN выйдет осенью

2 авг 2017 : 		 Новое видео TEN

3 июл 2017 : 		 Новое видео TEN

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TEN

3 май 2017 : 		 Новый альбом TEN выйдет летом

27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN
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|||| сегодня

TEN обещают новые альбомы



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Группа TEN готовит к выпуску сразу две новые пластинки —предварительно выход первого альбома планируется на конце 2024/начало 2025 года.



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